Potrivit Politiei Capitalei, pe 10 august, aproape de ora 23,00, prin sistem 112, au fost sesizate violente si grupuri violente in acea zona, iar Jandarmeria, care a preluat apelul, a solicitat sprijin Politiei pentru a verifica cele semnalate intrucat nu aveau forte in locul indicat.



"La fata locului, pentru a verifica sesizarea, au fost directionate echipaje ale Serviciului Actiuni Speciale, competente a interveni in situatia comiterii unor fapte de natura penala. La momentul in care au ajuns la locul indicat existau grupuri de persoane care manifestau, dar nu au fost observate distrugeri. In acest sens, a fost transmisa dispozitia de retragere din zona si reluarea pozitiei initiale de stationare. La punerea in miscare a autospecialelor de Politie, persoanele care manifestau le au inconjurat si nu le au permis deplasarea", se arata intr-un comunicat al DGPMB.

Sursa citata sustine ca, pentru a nu provoca vreo vatamare, s-a luat decizia de a ramane pe loc, in interiorul masinilor, fara a raspunde in vreun fel la actiunile care se exercitau din exterior, scrie Agerpres.



"Mai multe zeci de persoane au lovit cu palmele si pumnii in caroserii, fapt pentru care s-a solicitat sprijin, in suport fiind directionate alte echipaje. Si acestea au fost blocate de persoanele care manifestau, s-a incercat prin actiuni specifice politistilor de interventie depasirea blocajului, dar nu s-a reusit deplasarea catre colegii lor, fapt pentru care s-a solicitat sprijinul Jandarmeriei pentru a permite iesirea autospecialelor din zona, acestea deja inregistrand avarii. Echipajele angrenate in verificarea sesizarii au fost retrase, avariile inregistate la autospeciale facand obiectul unui dosar constituit sub aspectul infractiunii de distrugere. Toate deciziile de pe parcursul interventiei au fost luate in contextul situatiei concrete in teren si in limitele de competenta pe care ni le ofera legea", se mai arata in comunicatul Politiei.