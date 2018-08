Redam postarea social-democratului:

"Uciderea din culpa si preventia!

Am participat in ultimul timp la cateva emisiuni televizate in care modul de infaptuire a justitiei penale a fost subiect important in dezbateri, mai ales din perspectiva unor abuzuri comise, in numele unor idealuri mai mari decat legea si infaptuirea justitiei, de asa zisi magistrati.

O forma similara de impletire de iresponsabilitate si inconstienta nu putea sa nu intre in atentia presei: ultimele evolutii in materie de teribilism la volanul unor autoturisme.

Filmarea cu telefonul mobil a unui ac de kilometraj ajuns la cifra 300 sau a unui copil lasat la volan sa faca o depasire, in aplauzele frenetice ale unor membri de familie - care, intr-o tara ca afara, ar fi fost izolati de minor, fara proteste ca statul comite un abuz- au devenit noile staruri ale internetului, adica au ajuns virale.

Unora dintre noi ni se pare fun si inofensiv sa distribuim asemenea filmulete, fara a intelege ca este tot o forma de inconstienta, care nu face altceva decat sa trezeasca barbatia in cei care altfel nu au nimic de spus sau de facut.

In urma cu putin timp l-am intalnit pe Procurorul General al Romaniei si l-am intrebat: ce infractiuni, in afara de coruptie, mai comit romanii !?

Raspunsul a fost, pe cat de simplu, pe atat de ingrijorator: violenta domestica si infractiuni rutiere, in cresteri masive.

Mai putin de 10 articole din cele 445 ale Codului penal au ajuns sa genereze zeci de mii de dosare penale in fiecare an.

Fara a fi imposibil de diminuat, prima categorie de infractiuni necesita o abordare dincolo de rolul preventiv al legii penale, incepand cu educatia, nivelul de trai si intelegerea complexitatii unor relatii interumane intr-o societate aflata intre Orient si Occident.

Dincolo de social, insa, este dublarea numarului de infractiuni rutiere de la un an la altul, care arata ca toleranta trebuie sa aiba anumite limite.

Putem sa dam vina pe starea proasta a infrastructurii rutiere - si fiecare cetatean roman are tot dreptul sa critice acest lucru, iar decidentul politic are obligatia ca, pana la realizarea marilor proiecte care il vor face nemuritor, sa reinventeze schimburile 2 si 3 de lucru pentru a rezolva micile proiecte care pot imbunatati vietile de zi cu zi ale oamenilor.

Trebuie, insa, sa ne uitam cu onestitate si la cum intelegem fiecare dintre noi sa respectam regulile democratiei, care ne cer sa ne intindem propria libertate pana unde incepe libertatea celui de langa noi.

Cand iti dai voie sa te urci la volanul unui autoturism dupa ce pana si Bachus ar putea sa te invidieze pentru dragostea fata de alcool, trebuie sa intelegi ca semenii tai vor avea obligatia sa te educe cu privire la ce inseamna libertatea atunci cand pui in pericol vietile altora.

O stire despre o beizadea care a produs un accident soldat cu pierderea unei vieti omenesti nu putea sa nu aduca in discutia publica si modul de sanctionare al unor astfel de fapte. Nu stiu daca judecatorul care a pronuntat o pedeapsa cu suspendare era preocupat de amenda pe care risca sa o primeasca Romania din partea CEDO pentru supraaglomerarea din penitenciare sau conditiile concrete din dosar ii permiteau sau chiar il obligau la o asemenea solutie.

Ceea ce cunosc, insa, din dezbaterile la care am participat, este indignarea opiniei publice fata de o asemenea abordare, considerata mult prea blanda in cazul curmarii unor vieti omenesti de catre o persoana care nu avea ce cauta pe sosele la volanul unui autoturism, fara permis de conducere ori in pragul unei come alcoolice.

Exista, de mai mult timp, dezbateri intre specialistii in drept despre forma de vinovatie a celui care, beat sau fara permis, se urca la volan si produce un accident soldat cu pierderea de vieti - daca nu ne aflam in situatia unui omor si nu doar a unei ucideri din culpa.

Pana la dezlegarea acestei chestiuni de drept, voi propune colegilor mei, senatori si deputati, la inceputul sesiunii parlamentare septembrie 2018, sa modificam articolul 192 din Codul penal referitor la uciderea din culpa, astfel incat, in situatia savarsirii acestei infractiuni de catre o persoana care conduce un autoturism fara a poseda permis de conducere sau sub influeta bauturilor alcoolice, adica in concurs cu infractiunea de conducere fara permis, sau cu infractiunea de conducere sub influenta alcoolului, sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Fara a fi adeptul majorarii limitelor de pedepsa ca forma de prevenire a savarsirii de infractiuni, am convingerea ca solutia legislativa propusa va putea contribui, prin aplicare si popularizare cu sprijinul presei, la salvarea a sute de vieti anual!",a scris Robert Cazanciuc pe Facebook.