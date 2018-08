"Nu vreau sa crestem mai mult nivelul de tensiune. (...) Acele mijloace sunt neletale. Gazele acelea iritant-lacrimogene sunt avizate, sunt autorizate, sunt cumparate de la producatori autorizati, legal. (...) S-a actionat punctual (...) impotriva celor care veneau si atacau dispozitivul nostru. Rolul nostru acolo a fost de a indeparta persoanele turbulente, de a le face sa paraseasca zona", a declarat, joi, la TVR 1, Cazan, comandant al actiunii din Piata Victoriei.

El a precizat ca astfel de mijloace sunt folosite de aproape toate fortele de ordine UE.



"S-au folosit mijloacele din dotarea Jandarmeriei. (...) Aceste mijloace sunt omologate, sunt verificate, sunt folosite de (...) aproape toate fortele din Uniunea Europeana. (...) Sunt mijloace si (...) munitie neletala, (...) este in dotarea noastra, avem dreptul sa o folosim si (...) este achizitionata in baza unor anumite criterii, cerinte de la firme specializate si nu au niciun fel de risc impotriva populatiei. Noi le folosim si pe timpul actiunilor noastre de pregatire, aproape in permanenta, nu am avut niciun fel de problema", a sustinut Cazan.

Fortele de ordine nu au avut intentia de a face rau populatiei

, a adaugat Laurentiu Cazan.

Intrebat ce gaze lacrimogene au fost folosite la protestul din 10 august, el a precizat ca de tipul CS, scrie Agerpres.

Laurentiu Cazan a spus ca "observa cu uimire" ca au fost uitate amenintarile si planurile facute pe retelele de socializare inainte de desfasurarea acestui protest.



"Observ cu uimire acum ca sunt uitate, pe de o parte, acele amenintari, acele planuri facute pe retelele de socializare, anterior desfasurarii acestui miting de protest, pe ore, pe momente, pe minute, cum sa atacam jandarmii, cum sa-i ultragiem, cum sa intram in cladirea Guvernului. N-as vrea sa ne intoarcem la evenimentele care au fost petrecute la inceputul anilor '90", a mentionat Cazan.

Intrebat cum comenteaza faptul ca unele persoane care au protestat pasnic au comparat ceea ce s-a intamplat la acest miting cu "o mineriada", Cazan a raspuns: "Consider ca nu putem vorbi de asa ceva, nu a fost nici pe departe o mineriada".

El a amintit ca organizarea acestui protest nu a fost asumata de nicio persoana, fiind realizata prin intermediul mediului online.

"Nu am avut de-a face cu un organizator. In primul rand, organizatorul are niste obligatii. De fiecare data, cand am avut un organizator, am avut o sedinta eu, personal, de cooperare cu ei, unde am participat toate fortele. (Organizatorul - n.r.) semnala grupurile (...) turbulente, persoanele violente, ne spuneau care sunt, ni le identificau. De data asta n-a fost asa ceva, n-am avut un organizator. (...) Mai mult decat atat, (organizatorul - n.r.) era obligat sa aiba inclusiv un program de desfasurare a acestui eveniment. (...) Chiar daca foarte multe organizatii, foarte multe ONG-uri sa spun asa sau alte structuri, si-au asumat initial acest miting de protest, ulterior lucrurile n-au mai stat asa", a mai afirmat Cazan.