"Vreau sa fac un indemn la calm. (...) Daca sunt persoane care au suferit in mod gratuit in urma interventiei de restabilire a ordinii publice, (...) ne cerem scuze fata de acestia. Rolul nostru a fost de a restabili ordinea publica. Cazurile punctuale (...) sunt cercetate de catre Parchetul Militar, in prezent. Avem in permanenta legatura cu structurile de politie pentru identificarea celor care au actionat impotriva fortelor de jandarmerie si (...) asigur populatia ca Jandarmeria Capitalei este in masura de fiecare data sa asigure masurile de ordine publica si, dupa caz, restabilirea ordinii publice, indiferent de situatie", a declarat Laurentiu Cazan, comandant al actiunii din Piata Victoriei, joi, la TVR 1, potrivit Agerpres.

Totodata, el a precizat ca isi asuma ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei. "Nimeni n-a actionat fara sa primeasca dispozitie din partea mea, asta sa fie clar. Imi asum tot ceea ce s-a intamplat in piata, dar inca o data vreau sa imi cer scuze daca sunt persoane care au suferit in urma interventiei de restabilire a ordinii publice", a spus Laurentiu Cazan.

El s-a referit si la cazul unor turisti israelieni care s-au aflat intr-un taxi in zona Pietei Victoriei in momentul protestului.

"Activitatile punctuale, gen cea (...) cu israelienii, eu sunt ferm convins ca fac obiectul cercetarilor de catre Parchet (...) Este vorba de o situatie dupa ce s-a intervenit pentru restabilirea ordinii publice, (...) e Titulescu, zona dinspre Banu Manta. Acolo era o zona unde foarte multe persoane actionau impotriva fortelor de jandarmerie (...) Noi ne-am dus cu efectivele catre acea zona sa respingem acel grup pentru a restabili ordinea publica. O parte dintre ei foloseau taxiurile pentru a pleca din zona (...). Ca o masura a noastra pentru a reusi sa identificam persoanele respective a fost sa verificam si acea zona cu taxiuri (...) In calitate de comandant al actiunii, vreau sa imi cer scuze fata de toti cei care poate au suferit in mod gratuit in urma interventiei noastre de restabilire a ordinii publice si accept ca este posibil sa fi existat si asemenea cazuri", a adaugat Laurentiu Cazan.