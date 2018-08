Iata continutul integral al petitiei:

"Noi, semnatarii acestei scrisori, va cerem ajutorul pentru investigarea si sanctionarea abuzurilor Jandarmeriei Romane, comise in data de 10 august. Peste 100.000 de cetateni au participat pasnic in Bucuresti la mitingul diasporei, pentru a-si manifesta nemultumirile fata de modificarea legilor justitiei si a codului penal de catre coalitia de guvernare.

Pe parcursul zilei de 10 august, Jandarmeria Romana a intervenit asupra manifestantilor disproportionat, in repetate randuri. Au folosit gaze lacrimogene, proiectile cu srapnel si tunuri cu apa. Au fost expusi interventiei Jandarmeriei mii de oameni de toate varstele, inclusiv batrani, copii si femei insarcinate care isi exercitau dreptul democratic de a protesta [1].

Fotografiile si video-urile din acea zi arata ca jandarmii au utilizat excesiv forta, ca au eliberat gaz iritant la intervale de 15 minute, ca au lovit oameni la intamplare, inclusiv pe cei cu mainile ridicate intr-un gest lipsit de agresivitate. Furiei jandarmilor au cazut prada si patru turisti israelieni si peste opt jurnalisti, inclusiv de la televiziunea publica austriaca si de la cotidianul german Deutsche Welle.

Potrivit datelor oficiale din 11 august, 452 de persoane au necesitat ingrijiri medicale si 70 au ajuns la spital [2]. 35 de jandarmi au necesitat ingrijiri medicale si 11 au fost transportati la spital. S-au deschis 8 dosare penale impotriva demonstrantilor si alti 23 au fost amendati.

Instigarea jandarmilor la violenta impotriva protestatarilor s-a produs chiar de catre sefii Jandarmeriei prin stirile false propagate. S-a creat o intreaga legenda cum ca o femeie jandarm ar fi fost ranita si e „suspecta de fractura de coloana” in urma unei declaratii oficiale a purtatorului de cuvant. Femeia respectiva a fost filmata alergand la iesirea din spital, la scurt timp dupa.

Mai mult, la o zi dupa violente, Ministerul de Interne si Jandarmeria Romana au declarat ca forta a fost folosita in mod legitim si ca jandarmii au actionat in auto-aparare pentru restabilirea ordinii publice. In conferinta de presa, autoritatile au declarat ca a fost imposibila extragerea indivizilor violenti ceea ce a justificat folosirea gazelor lacrimogene asupra intregii multimi prezente in piata.

In consecinta, cerem ONU sa demareze o analiza proprie a dovezilor si sa evalueze acuzatiile de incalcare a drepturilor omului. Nu in ultimul rand, va solicitam sa reconsiderati oportunitatea prezentei jandarmilor romani in programele internationale de mentinere a pacii.

Jandarmeria Romana nu este la primul scandal privind acuzatii de servilism politic si comiterea de abuzuri impotriva cetatenilor. Este deosebit de ingrijorator faptul ca Jandarmeria trece de la amenzi abuzive la violente fizice deosebit de grave si manipulari primitive.

Este al treilea caz petrecut in doua guvernari diferite, in care jandarmeria este acuzata ca a provocat protestatarii, ca si-a depasit atributiile, ca nu a reusit sa descurajeze accesele de furie violenta ale angajatilor sai. Toate aceste acuzatii trebuie sa ajunga la urechile reprezentantilor Natiunilor Unite, impartiali si imuni la presiunile politicienilor romani. Politicieni ce dau dovada tot mai evidenta de tendinte dictatoriale si de o atitudine represiva fata de opozantii civici.

De aceea, facem apel la recent numitul Inalt Comisar pentru Drepturile Omului, doamna Michelle Bachelet, de a lua o pozitie oficiala din partea ONU (Organizatia Natiunilor Unite) de condamnare a violentelor fortelor de ordine din 10 august".