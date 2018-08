"In data de 16 august a.c., incepand cu orele 21:30, pe Stadionul „National Arena” va avea loc meciul de fotbal dintre echipele F.C. FCSB si HAJDUK SPLIT.

Incepand cu ora 19:30, se va restrictiona traficul rutier, cu exceptia R.A.T.B., progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:



Bd. Pierre de Coubertin, intre Str. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena;

Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;

Bd. Basarabia intre Piata Muncii si Bd. Chisinau;

Str. Tony Bulandra intre Str. Vatra Luminoasa si rond Str. Maior Coravu.

Brigada Rutiera a Capitalei solicita conducatorilor de autovehicule:

* sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a evita blocajele de trafic;

* sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de arena sportiva;

* sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate;

* sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere;

* sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de suporteri si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic", se arata intr-un comunicat.

Restrictii de circulatie cu ocazia "SuperCupa Romaniei la Kartig electric"

De asemenea, in weekend se desfasoara evenimentul sportiv “SuperCupa Romaniei la Kartig electric”.

"Pentru buna desfasurare a evenimentului, in data de 18 august 2018 intre orele 11.30 – 17.30 si data 19 august 2018, intre orele 10.30-16.30, se va restrictiona traficul rutier pe Calea Victoriei (tronsonul cuprins intre Bd. Dacia si str. Ion Campineanu) , pe str. Stirbei Voda (tronsonul curprins intre str. Berzei si Calea Victoriei) si pe str. Walter Maracineanu (tronsonul curprins intre Calea Victoriei si str. Ion Campineanu ).

De asemenea in ziua de 17.08.2018,incepand cu orele 22.00 va avea loc delimitarea si amenajarea Salii Palatului si a Muzeului de Arta, iar dezafectarea se va face dupa incheierea evenimentului, in data de 19.08.2018, pana la ora 22.00

Rute ocolitoare: