"Vazand dezbaterile publice privind evenimentele violente ce au avut loc in noaptea de 10/11 august 2018 cu ocazia manifestatiei din Bucuresti, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, doreste sa asigure opinia publica cu privire la luarea tuturor masurilor legale pentru realizarea unor anchete impartiale si efective in cauzele penale aflate pe rolul parchetelor si care vizeaza vatamarea unor persoane din randul participantilor sau al fortelor de ordine, in scopul clarificarii modului in care s-au derulat evenimentele, al aflarii adevarului despre faptele si persoanele implicate, precum si al stabilirii responsabilitatilor legale.

Anchetele au ca obiectiv analiza si clarificarea tuturor suspiciunilor privind modul in care au actionat persoanele avand functii de decizie, dotarea si uzul categoriilor de echipamente, armament si munitie, in contextul unei manifestari publice, analiza ordinelor si a modului de executare a acestora. Investigatiile vizeaza, in acest stadiu, clarificarea eventualelor fapte de neglijenta in serviciu si a suspiciunilor de purtare abuziva, pe parcursul actiunii jandarmilor, respectiv intrebuintarea, in exercitarea atributiilor de serviciu, de expresii jignitoare, amenintarea si lovirea sau alte violente. Anchetele privesc, de asemenea, orice violente, furturi, distrugeri, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, comise de persoane participante la manifestatie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite un mesaj de incredere in profesionalismul si impartialitatea procurorilor angrenati in anchete, carora li se asigura resursele necesare pentru clarificarea faptelor si solutionarea dosarelor intr-un termen rezonabil", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie