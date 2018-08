"Prim-ministrul Viorica Dancila a primit cu profunda indurerare vestea tragica a pierderilor de vieti omenesti, intre care si cetateni romani, precum si ranirea mai multor persoane, ca urmare a prabusirii podului Morandi, de langa Genova.

«Imi exprim intreaga mea compasiune fata de familiile care au pierdut pe cineva drag in accidentul produs ieri in Italia, romani sau cetateni de alta nationalitate. Gandurile mele se indreapta catre toti cei care si-au pierdut viata intr-un mod atat de brutal, precum si catre toti cei care sufera, fie pentru ca au fost raniti, fie pentru ca au pierdut pe cineva apropiat. Sincere condoleante familiilor victimelor. Le doresc celor raniti puterea de a depasi aceasta trauma, sanatate multa si recuperare cat mai rapida», transmite premierul Viorica Dancila.

Seful Executivului roman a transmis ieri o scrisoare de condoleante presedintelui Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, in care exprima solidaritatea Guvernului si poporului roman fata de Guvernul si poporul italian, greu incercate de aceasta tragedie.

Prim-ministrul Viorica Dancila este in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe in vederea acordarii intregului sprijin necesar familiilor romanilor care si-au pierdut viata in acest teribil accident.

«Este o situatie tragica si este datoria noastra sa ne ajutam compatriotii. Vom apela la toate parghiile legale si vom face tot ce este uman posibil pentru ca familiile romanilor care si-au pierdut viata sa primeasca sprijinul de care au nevoie», afirma premierul Dancila", se arata intr-un comunicat al Guvernului.