"Am dat acest comunicat mai ales dupa ce am fost sesizat de colegii de la UPU Floreasca asupra faptului ca mai multe persoane se prezinta fara simptome solicitand a fi consultate si sa aiba analizele de sange efectuate. Este clar ca in cazul in care ai simptome sau probleme care te ingrijoreaza ca pacient este recomandat sa ajungi la spital sau la un medic. Insa controalele de rutina nu sunt necesare, iar in cazul persoanelor care nu prezinta simptome sau sechele analizele de sange nu au ce demonstra, mai ales la o diferenta de 5 zile avand in vedere ca acest comunicat s-a emis ieri, 15 August, cand numarul persoanelor care veneau pentru consult a inceput sa creasca, nefiind necesara insa internarea a niciuneia dintre ele.

Din pacate intentia de a linisti populatia care nu prezinta simptome sau semne, luand in considerare ca peste 100.000 de persoane au fost la Piata Victoriei in noaptea de 10 August, a fost interpretata de catre un grup de persoane ca o diversiune si o dezinformare din partea noastra.

Interpretarea si mai absurda este ca tinem partea Jandarmeriei importriva populatiei sau ca am executat ordine politice si ca acest comnuicat este unul politic.

Daca cineva s-a simtit lezat de acest comunicat, pe care il consider pur tehnic, imi cer scuze. Pe de alta parte, stiinta este una pentru toti ea neputand fi aplicata diferentiat dupa dorintele unora sau altora. Inainte sa publicam acest comnuicat ne-am consutlat cu fabricantii pe de o parte, ca sa ne asiguram de natura substantei care a fost utilizata si sa nu ne bazam numai pe informatiile interne. Totodata, pe langa documentarea si datele obtinute de pe site-ul Centrului de Control al Bolilor din SUA am vorbit personal cu unul dintre specialistii renumiti in toxicologie de la centrul de toxicologie din New York. Am intrebat de studiile recente si de parerea lor despre efectele de lunga durata a expunerii la substantele respective si anume la substanta CS precum si despre necesitatea unor controale daca persoanele sunt asimptomatice, iar raspunsurile colegului au fost concordante cu ce este scris in comunicatul DSU.

Dupa publicare pe site-ul DSU au fost multe comentarii si jigniri la adresa noastra, insa continutul comunicatului ramane, din punct de vedere medical, unul valid si anume daca nu aveti simptome sau probleme care sa va ingrijoreze nu trebuie sa va prezentati la UPU pentru un consult de rutina pentru ca acesta nu va aduce niciun beneficiu, iar medicul nu are cum sa decida stiintific ca ati fost expusi la substantele respective consultandu-va la 5 sau 6 zile dupa expunere, medicul bazandu-se doar pe declaratia pacientului.

Persoanele asistate de echipele SMURD in noaptea respectiva au fost documentate, numarul ridicandu-se la peste 450. Din acest numar aproximativ 290 au avut simptome acute de expunere la substantele lacrimogene, iar 70 au fost transferati la spitale din care 9 au ramas internati pentru diferite probleme.

Ca persoana, dar si ca institutie, avem obligatia de a pastra echidistanta si neutralitatea pentru a putea duce la indeplinire misiunea noastra corect. Noi nu putem fi de partea unuia sau de parte altuia cand executam misunile in domeniul situatiilor de urgenta, singurul scop fiind interesul ceteanului pe care il servim. Nu poate nimeni sa ne impuna adoptarea unei pozitii daca aceasta pozitie nu este in favoarea cetateanului simplu iar cand comnuicam facem acest lucru cu scopul de a informa corect populatia indiferent cum este interpretata comnuicarea noastra de catre unii sau altii.

Am considerat necesara aceasta clarificare dupa ce am vazut comentariile la comnuicatul emis ieri", a scris, pe Facebook, Raed Arafat.