"In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Avand in vedere dificultatile majore intampinate de autoritatile italiene la identificarea cu exactitate a fiecarei victime implicate in tragicul incident si ca urmare a extinderii demersurilor de verificare a corectitudinii datelor, inclusiv cu sprijinul familiilor cetatenilor afectati, s-a constatat faptul ca primul dintre cetatenii romani declarat ca decedat de catre autoritatile italiene, la data de 14 august 2018, este in viata si este internat in coma profunda de gradul IV la o unitate medicala din Genova", a anuntat MAE prin intermediul unui comunicat, potrivit ziare.com.

Reprezentantii au tinut sa mentioneze ca "eroarea a fost sesizata in cursul acestei zile, odata cu sosirea familiei care a constatat ca trupul neinsufletit prezentat de autoritatile italiene pentru identificare nu era cel al cetateanului roman in cauza".

"Autoritatile italiene vor efectua procedurile necesare pentru indreptarea erorii si a deciziei prin care a fost constatat si declarat decesul cetateanului roman. In acest scop, reprezentantii echipei consulare mobile au efectuat mai multe demersuri pe langa autoritatile locale.

Echipa consulara mobila din cadrul Consulatului general al Romaniei la Torino acorda asistenta familiilor celor doi cetateni romani. Reprezentantii oficiului consular aflati la fata locului isi continua activitatea de asistenta si mentin in permanenta legatura atat cu autoritatile locale, cat si cu unitatile medicale la care au fost transportate victimele", mai arata sursa citata.