"Gazele iritant lacrimogene folosite de Jandarmeria Romana in diferite dispozitive - spray de mana, pulverizator de capacitate marita sau cartuse iritant lacrimogene - sunt achizitionate de catre institutia noastra exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii. Mentionam totodata ca aceste substante sunt folosite de majoritatea fortelor de politie si jandarmerie europene", se arata intr-o precizare transmisa de Jandarmeria Bucuresti, in contextul informatiilor aparute in spatiul public privind substantele iritant lacrimogene, potrivit Agerpres.

Prim-procurorul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, Ionel Corbu, a declarat miercuri, referindu-se la interventia jandarmilor la protestul de vineri, ca deocamdata nu exista date privind concentratia si compozitia gazelor lacrimogene care au fost imprastiate in Piata Victoriei. "Deocamdata, nu avem date si elemente cu privire la concentratia gazelor utilizate si compozitia acestora", a precizat procurorul.