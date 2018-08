Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Capitalei, masura a fost luata pe motiv ca hampa (suportul) steagului "depasea cu mult banda de circulatie pe care se deplasa" si "nu a existat niciun moment vreo problema legata de afisarea simbolului national".

"Ofiterul care coordona activitatea rutiera in zona a transmis politistilor aflati in teren sa i recomande conducatorului auto sa introduca drapelul in interiorul masinii, avand in vedere ca prin modul in care era amplasat exista riscul de a acrosa alte autoturisme, motociclete sau pietoni, dimensiunea hampei depasind banda sa de circulatie", se arata in comunicatul Politiei Capitalei.

Reprezentantii Politiei sustin ca soferul respectiv "nu a fost sanctionat contraventional si nu a existat niciun moment vreo problema legata de afisarea simbolului national, ci strict de zona de siguranta rutiera".

"Reiteram faptul ca nu este interzisa amplasarea drapelelor pe autovehicule, dar ele trebuie pozitionate astfel incat sa nu stanjeneasca vizibilitatea sau sa ii puna in pericol pe ceilalti participanti la trafic", se mai precizeaza in comunicatul remis de Politia municipiului Bucuresti.

Un sofer care avea un steag atasat de masina a fost oprit in trafic, luni, in zona Pietei Romane din Bucuresti si determinat sa dea jos tricolorul pe motiv ca, prin dimensiunile acestuia, stanjeneste traficul rutier.