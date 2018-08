"Dragi romani,

Astazi este o zi sfanta, Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sarbatori crestine.

Tot astazi sarbatorim Ziua Marinei Romane, o traditie a romanilor si a Armatei Romane, un moment emotionant pentru toti cei care isi servesc tara sub pavilion romanesc: marinari militari si civili, constructori navali si angajati portuari. Marinarii romani formeaza un corp de elita al Armatei Romane si sunt o carte de vizita a Romaniei in lume si am tot respectul pentru acesti oameni care apara frontierele fluviale si maritime nationale, participa permanent alaturi de partenerii nostri din Uniunea Europeana si din NATO in misiunile si exercitiile internationale, cu rezultate remarcabile sau lucreaza pe navele comerciale.



Este o meserie grea, de mare responsabilitate, care presupune sacrificii si privatiuni. Le doresc sa ramana uniti si puternici. Romania este mandra de ei.

Astazi ma inclin cu respect in memoria marinarilor care si-au pierdut viata sub pavilion romanesc, in marile si oceanele lumii, respectand Juramantul suprem. Amintirea lor va ramane vesnic in inimile noastre, jertfa lor va ramane in memoria neamului romanesc.

La multi ani marinarilor romani!

La multi ani tuturor celor care isi serbeaza ziua numelui de Sfanta Maria!", a scris Gabriel Oprea pe Facebook.