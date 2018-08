"In 2012, pentru restabilirea ordinii publice la Piata Universitatii (n.r.- protestele din februarie 2012, in urma carora Emil Boc a demisionat din functia de premier), am fost tot in civil in fata oamenilor mei, mi-am comandat oamenii cum e normal pentru un comandant, ca astea sunt atributiunile mele si de asta ma plateste statul. (...) Ca sa fii un bun comandant trebuie sa ai o perspectiva, sa poti la un moment dat sa mergi chiar inspre oameni, sa fii vizibil, sa poti sa porti un dialog. In momentul in care m-as imbraca la fel ca oamenii mei, sa-mi pun o cagula, casca de protectie, in combinezon, as fi o testoasa, n-as mai fi vizibil. (...) E vara, e cald, asa am venit efectiv imbracat de acasa. Aveam doua posibilitati. Eu, unul, am mizat ca n-o sa se intample nimic la acest miting, eu n-am venit ca vezi Doamne se va tulbura ordinea publica, se va... Daca aveam o astfel de informatie sau macar intrezaream o astfel de atitudine, cred ca ma imbracam altfel. Eu, unul, am mers pana in ultima secunda ca de fapt n-o sa fie niciun fel de interventie. (...) Esarfa - s-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protectie si de un fel de batista mai mare, ca nu puteam, sa scot servetelele din 30 in 30 de secunde", a spus Catalin Paraschiv intr-un interviu acordat lui Alexandru Cautis, potrivit News.ro.

Interviul integral poate fi ascultat pe kamikazeonline.ro .

Intrebat de ce au fost folosite gazele, pentru ca acestea pot avea efecte pe termen lung, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane a spus ca acel gaz "este foarte legal, aprobat si utilizat in toata lumea".

"Inseamna ca dupa discutia cu dumneavoastra trebuie sa ma duc direct la spital, ca eu banuiesc ca am inghitit o cantitate de gaze destul de importanta si de-a lungul timpului cred ca am inghitit foarte multe gaze. Nu, nu exista asa ceva (antidot pentru a nu mai simti efectul - n.r.) si, daca ati vazut, niciunul dintre subordonatii mei nu a purtat masca. Jandarmeria este dotata cu diferite dispozitive care utilizeaza gaze lacrimogene, aici ma refer la Cloro-benzol, de fapt e Cloro-benzal, CS, care se foloseste in concentratie maxima de 1%. E o concentratie foarte mica. Daca domnii specialisti care au aparut pe la TV macar deschideau un Google, observau ca ultimele studii s-au facut in urma unei interventii a americanilor, iar Oficiul special al Procuraturii SUA, care cred ca e o institutie serioasa, a considerat ca acest gaz produce doar in stari exceptionale sau poate produce leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritatii ale mucoaselor. Letal nu poate sa fie de nicio culoare decat daca este utilizat in cantitati foarte mari in spatii inchise. Jandarmeria foloseste mai multe tipuri de armament si aici ma refer la grenade iritant-lacrimogene, care au CS sub forma de pulbere, cartuse iritant-lacrimogene pentru lansator, ceea ce s-a vazut ca pleaca din armele acelea. Tragem la 45 de grade sau la 50 de grade, in functie de distanta la care vrem sa cada lovitura si bineinteles sprayuri lacrimogene sau butelii. Tot niste studii americane au aratat ca zona cea mai toxica a CS a celui lichid. Jandarmeria nu foloseste in stare lichida acest gaz. E foarte legal, e aprobat si utilizat in toata lumea. Romania e una din tarile care isi cumpara munitie nu neaparat din Romania", a explicat Paraschiv.

Seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei: Sute de oameni incitau la violenta si provocau

”, sustine seful Brigazii speciale.

Paraschiv mentioneaza ca nu el a fost comandantul actiunii, ci a condus doar brigada speciala.