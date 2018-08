"De Ziua Marinei Romane, le doresc tuturor celor care isi servesc patria sub pavilionul nostru national multa sanatate, putere de munca si intelegere din partea familiei. Stim cu totii ca meseria de marinar implica perioade lungi de absenta din mijlocul celor dragi...



In Ministerul Afacerilor Interne avem marinari politisti de frontiera de care suntem mandri pentru ca au dovedit profesionalism nu doar in actiunile curente de protejare a granitelor noastre maritime si fluviale, dar si in misiunile internationale la care participa constant.

Lor si tuturor marinarilor le transmit un calduros ”La multi ani!”, alaturi de traditionala urare BUN CART INAINTE!

Fie ca Maica Domnului, protectoarea voastra, sa va vegheze si sa va calauzeasca drumul pe ape!", a scris Carmen Dan pe Facebook.