"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani, care se intorc in Romania dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia (mini-vacanta prilejuita de sarbatoarea crestina a Adormirii Maicii Domnului), ca exista premisele ca la data de 19 august 2018, la iesirea din Bulgaria, prin punctul de frontiera Ruse, la plata taxei de pod, sa se creeze coloane mari de autoturisme si autocare, fapt ce va duce lacresterea timpilor de asteptare la trecerea frontierei catre Romania, in special in a doua parte a zilei, atunci cand turistii romani sevor intoarce in numar considerabil catre Romania.

Autoritatile vamale bulgare recomanda turistilor romani, care aleg sa revina in tara prin PCTF Ruse, sa pregateasca in prealabil suma exacta pentru taxa de pod, si anume, 2 (doi) euro, in vederea reducerii timpilor de asteptare la procesarea si eliberarea documentelor justificative tip chitante, facturi, bonuri fiscale.



Se recomanda cetatenilor romani folosirea tuturor punctelor de trecere a frontierei situate la frontiera romano-bulgara: PCTF Kardam - PCTF Negru Voda, PCTF Durankulak – PCTF Vama Veche, PCTF Kainardja – PCTF Lipnita (cu orar de functionare 08:00-20:00, masa totala admisa a autovehiculelor de pana la 3,5t), PCTF Silistra – PCTF Ostrov, PCTF Oryahovo – PCTF Bechet (ferry), PCTF Nikopol – PCTF Turnu Magurele (ferry) si PCTF Svishtov – PCTF Zimnicea (ferry) – ultimele doua puncte cu program de functionare 08:00-20:00.

Agentia ”Vami” din Bulgaria, responsabila cu colectarea taxelor de pod la PCTF Ruse, va intreprinde masurile necesare pentru fluidizarea, pe cat posibil, a circulatiei cu autoturisme si autocare. Acest lucru ar putea duce la oprirea temporara a traficului greu si operarea, in conditii de urgenta, a traficului usor.

Se pot obtine informatii privind situatia traficului prin punctele de trecere a frontierei bulgare (n.a.- deocamdata doar in limba bulgara) de pe site-ul mvr.bg, starea vremii de pe site-ul weather.bg, starea actuala a drumurilor de pe aplicatia gratuita LIMA (n.a.- deocamdata doar in limba bulgara), de pe pagina de Internet a Agentiei ”Infrastructura Rutiera” si non-stop de la numarul de telefon 070013020. In cadrul Agentiei”Infrastructura Rutiera” functioneaza pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational, care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice", arata MAE.