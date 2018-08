"Va marturisesc ca, pentru mine, intalnirea cu dumneavoastra aici, la Constanta, are o incarcatura sufleteasca speciala in aceasta zi in care sarbatorim Marina Romana si Adormirea Maicii Domnului.

Reintalnirea cu oameni din toate colturile tarii, care vin in fiecare an pe 15 august, intr-un numar asa de mare, este emotionanta.

Evenimente precum cel de astazi ne dovedesc puterea valorilor si simbolurilor care ne unesc. Ce mesaj mai potrivit decat acesta in anul in care sarbatorim Centenarul Romaniei!



Aniversarea a 100 de ani de la realizarea marelui ideal al unitatii nationale trebuie sa reprezinte pentru noi toti un moment de reflectie, astfel incat, cei care gandim si simtim romaneste, sa facem tot posibilul pentru a construi impreuna o Romanie mai buna, asa cum ne-o dorim cu totii. Cred ca tocmai acesta este spiritul in care trebuie sa celebram Anul Centenar. (...)

Dragi marinari,

Aceasta sarbatoare va este dedicata in primul rand voua. Marinarii, indiferent de tara careia ii apartin, sunt o mare familie, care se ajuta la nevoie. Sunteti manifestarea vie a spiritului de solidaritate umana, dincolo de frontiere.

Fie ca serviti in Marina Militara sau Civila, reprezentati unii dintre cei mai buni ambasadori ai tarii noastre, promotori ai valorilor care ne unesc si ne definesc ca natiune.

Va felicit si va doresc mult succes si sanatate, iar Sfanta Fecioara Maria, ocrotitoarea Marinei Romane, sa va protejeze oriunde v-ati afla!", se arata in mesajul sefului statului.