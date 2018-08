UPDATE 17:12- Aproximativ 20.000 de spectatori s-au aflat miercuri pe esplanada din zona peninsulara a Constantei, in preajma Comandamentului Flotei, la Cazino si in Portul Tomis, pentru a viziona spectacolul naval, aerian si terestru prezentat de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN) in cadrul festivitatii de celebrare a Zilei Marinei Romane, potrivit autoritatilor.

Evenimentul a debutat cu ceremonialul militar de intampinare a Presedintelui Klaus Iohannis, urmat de seful SMFN contraamiral dr. Alexandru Mirsu si ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Apoi, la catargul de pe esplanada Comandamentului Flotei a fost ridicat Drapelul Tricolor in acordurile Imnului National, simultan cu arborarea, la bordul navelor militare, a Pavilionului, Geacului si Marelui Pavoaz, elemente traditionale distinctive ale marinei romane.

A urmat canonada de salut omagial a celor fi trase 21 de salve de tun, trase de pe digul Portului Tomis, traditie ce-si are originea in secolul al XIV-lea, cand a inceput inzestrarea navelor militare cu tunuri de bord.

Dupa salutul de bun-venit al comandantului Marinei Militare, viceamiralul Alexandru Mirsu, presedintele Iohannis a decorat Drapelul de Lupta al al SMFN cu Ordinul Virtutea Maritima cu insemn de pace, in grad de Ofiter si alocutiunile oficiale ale Sefului SMFN, Presedintelui Republicii si ministrului Apararii Nationale.

Traditionalul serviciu religios dedicat Sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, oficiat de Arhiepiscopul Teodosie, pe mare s-a adus un omagiu eroilor marinari prin depunerea unei ancore de flori.

Startul serbarilor nautice si spectacolului naval a fost dat, conform traditiei consacrate, de Zeul Neptun, ce a sosit din larg, la bordul unei salupe de comandament iar drapelele Romaniei, NATO si al Uniunii Europene au defilat in mare viteza, purtate la bordul unor ambarcatiuni rapide si de un elicopter Puma Naval.



La randul lor, cadetii Academiei Navale Mircea cel Batran au salutat asistenta de pe tarm, din arborada celui mai longeviv ambasador al Romaniei pe marile si oceanele lumii, Nava-Scoala Mircea, simultan cu camarazii italieni de la bordul cu velierului-scoala Palinuro, sositi special la Constanta pentru a participa la acest eveniment. Spectacolul pe apa a fost continuat de echipajele remorcherelor militare Vanjosul, Voinicul si Vartosul, ce au evoluat din nou in rada, pe ritmuri muzicale aruncand spre cer perdele de apa cu tunurile de interventie la incendii.

Spectacolul a continuat cu secventa de insertie aeriana a scafandrilor de incursiune, lansati pe mare de la bordul unui elicopter, urmata de o lupta impotriva aviatiei inamice, executata de toate navele din dispozitivul de pe mare apoi a urmat o punerea in scena a unei proceduri de cautare si de atac a unui submarin inamic, cu doua elicoptere Puma Naval, un avion de cercetare P 8 Poseidon (SUA), corveta Contraamiral Eustatiu Sebastian si trei ambarcatiuni rapide.

Dupa descoperirea inamicului, din aer si de pe mare a fost lansat atacul cu o torpila usoara Sting Ray, torpile, bombe antisubmarin si bombe reactive, lansate de corvete.



Dupa ora 13,00, manifestarile au continuat in Portul Tomis, unde s-a dat startul traditionalelor concursurilor, deschise publicului spectator.

Ziua se va incheia cu un concert sustinut de Muzica Militara a Fortelor Navale, incepand cu ora 20.45, pe faleza, urmat de retragerea cu torte a marinarilor militari, pe traseul Poarta 1 Port Constanta - Farul Genovez - Parcul Primariei Municipiului Constanta si Comandamentul Flotei.



Conform Statului Major al Fortelor Navale Romane, la evenimente participa mii de marinari militari, zeci de nave si numeroase aparate militare de zbor.

Manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane au inceput duminica, 5 august, la Galati, cel mai mare port fluvial si maritim al Romaniei, evenimente fiind organizate de Fortele Navale Romane la Constanta, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucuresti si Cernavoda pana miercuri, 15 august, cand este programat, la Constanta, cel mai mare spectacol naval, scrie Agerpres.

Exercitiul Naval Fortele Navale Romane 18, cel mai mare spectacol naval al anului, este programat miercuri, 15 august, intre orele 10,00 - 12,30, la Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea. Activitatile specifice vor continua, intre orele 13,00 - 15,00, in Portul Tomis din Constanta, unde marinarii militari vor organiza jocuri si concursuri traditionale marinaresti. Ziua se va incheia cu concertul Muzicii Militare a Fortelor Navale, sustinut pe faleza din Constanta, incepand cu ora 20,00, iar marinarii militari se vor retrage cu torte, in intervalul orar 21,00 - 23,00, in orasele Constanta si Mangalia.

La Muzeul National al Marinei Romane din Constanta, intrarea va fi libera miercuri intre orele 9,00 - 17,00.

Ziua Marinei Romane a fost organizata pentru prima data in anul 1902, la Constanta, la data de 15 august, cu prilejul sarbatoririi Adormirii Maicii Domnului, protectoarea marinarilor, iar in anul 2009 aceasta zi a fost declarata sarbatoare nationala.