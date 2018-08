"Aceasta decizie a fost luata avand in vedere importanta sarcinilor ce revin Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, precum si necesitatea asigurarii, cu celeritate, a actului managerial.

Colonelul Ionut Catalin Sindile are 40 de ani si este nascut in judetul Teleorman.

A absolvit Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza', la arma jandarmi, in anul 2000 si are o experienta de 18 ani in Jandarmeria Romana.

Ionut-Catalin Sindile are o relevanta activitate profesionala in cadrul Jandarmeriei Romane, inclusiv mai multe misiuni internationale sub egida Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat.