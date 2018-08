"La data de 1 august a.c., Ministerul Afacerilor Interne a transmis Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, propunerea de avizare de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a numirii colonelului Cucos Gheorghe-Sebastian in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane. Documentatia referitoare la propunerea de avizare a numirii ofiterului in functia mentionata se afla in lucru la Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, potrivit legii proprii de organizare si functionare, adopta hotarari prin consens, in cadrul sedintelor semestriale ale acestuia sau in intervalul dintre sedinte, cu acordul individual al membrilor Consiliului.

Avand in vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din timpul protestului din Piata Victoriei, in care a fost implicata Jandarmeria Romana, se impune ca luarea unei decizii de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii privind numirea colonelului Cucos Gheorghe-Sebastian in functia de inspector general sa se realizeze dupa pronuntarea organelor judiciare abilitate, cu privire la legalitatea actiunilor Jandarmeriei Romane. In acest context, problematica in cauza poate fi supusa analizei si deciziei CSAT in cadrul unei viitoare sedinte, luand in considerare si concluziile anchetelor organelor judiciare competente.

In ceea ce priveste problematica interimatului functiei de inspector general al Jandarmeriei Romane, se impune precizarea ca Presedintele Romaniei si Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu au atributii legale potrivit legislatiei in vigoare, aceasta fiind de resortul ministrului afacerilor interne, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.