Politistii din Focsani au fost sesizati prin apel la 112 ca o persoana ar fi aruncat in curtea sediului unui partid politic o sticla ce continea o substanta inflamabila imbibata intr-un material textil.



"In urma verificarilor efectuate, a fost identificat un barbat, de 45 de ani, banuit de savarsirea faptei. Cel in cauza a fost condus la sediul Politiei Municipiului Focsani pentru a fi audiat, iar fata de acesta a fost luata masura retinerii pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore. Cercetarile continua sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, in cauza fiind intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la distrugere", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache, potrivit dcnews.ro.

A fost intocmit un dosar penal pentru tentativa de distrugere in acest caz, cercetarile continuand sub coordonarea parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.