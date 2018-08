"Autoritatile romane trebuie sa efectueze imediat anchete independente si impartiale, realizate de instante civile, in ceea ce priveste acuzatiile referitoare la utilizarea inutila si excesiva a fortei de catre Jandarmerie contra protestatarilor la manifestatia din 10 august, desfasurata la Bucuresti, si sa-i aduca pe toti cei suspectati de comiterea de infractiuni in fata justitiei, in cadrul unor procese corecte", se arata intr-un comunicat.

In egala masura Organizatia Amnesty International se declara "profund ingrijorata de acuzatiile referitoare la folosirea unor substante chimice iritante pentru dispersarea manifestantilor si de anuntul autoritatilor potrivit carora anchetele vor fi conduse de Parchetul Militar".