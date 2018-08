"Cerem fortelor de ordine sa actioneze cu buna-credinta si cu respect fata de libertatea de exprimare si profesia de jurnalist, al carui rol este sa informeze publicul. CJI a documentat cazuri in care jandarmi au agresat fizic si verbal jurnalisti aflati in exercitiul functiunii", se arata intr-un comunicat.

Robert Mihailescu, jurnalist Hotnews.ro, a relatat: "Transmiteam LIVE interventia jandarmilor. Barbatul in alb m-a prins de mana si mi-a smuls telefonul. I-am strigat ca sunt ziarist si am ridicat mainile deasupra capului, cu legitimatia care se afla la gat ridicata in aer. Barbatul m-a tras in mijlocul jandarmilor carora le-a spus: ‘Luati-l si pe asta’. Unul dintre jandarmi m-a lovit cu pumnul si m-a impins in spatele cordonului in timp ce un alt jandarm mi-a mai dat un picior in spate. I-am cerut sa imi dea telefonul inapoi, spunandu-le din nou ca sunt ziarist. Un jandarm m-a injurat si m-a lovit cu piciorul. In acest timp, un alt jandarm zdrobea de asfalt telefonul meu".



"Am stat cateva zeci de secunde in genunchi, pe asfaltul ud, asteptand sa-mi treaca durerile, iar cand am deschis ochii am vazut in fata mea mai multe perechi de cizme (..). M-am ridicat si le-am aratat legitimatia de jurnalist. Unul dintre ei m-a apucat de un umar, un altul si-a proptit scutul in celalalt umar, pareau indecisi daca sa ma impinga inspre in afara pietei sau sa ma indeparteze din calea lor. Un al treilea a ridicat bratul cu pulanul si mi-a fluturat ochelarii de pe nas, strigand „Ia mai lasati-ma cu presa”. Devenisera mai curajosi decat colegii lor din coltul cu huligani al pietei. Secventa finala a incidentului a fost un fel de miuta cu mine intre vreo trei sau patru scuturi, inainte ca un incident petrecut undeva spre intrarea pe Soseaua Kiseleff sa-i solicite si oblige sa ma ignore", a spus Cristi Stefanescu, corespondent DW.

, a mentionat Silviu Matei, fotojurnalist Agerpres.

"In Declaratia de la Medellin privind asigurarea sigurantei jurnalistilor si combaterea impunitatii[1], UNESCO cheama statele membre 'sa informeze si sa pregateasca fortele armate si de politie pentru a respecta si promova siguranta jurnalistilor in situatii de risc si a se asigura ca jurnalistii pot lucra in deplina siguranta pe teritoriul lor'.

CJI cere, de asemenea, schimbarea din temelii a procedurilor de lucru cu mass-media ale Ministerului de Interne, pentru ca acestea sa respecte libera exercitare a meseriei de jurnalist", se mai arata in comunicat.