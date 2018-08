La discutii au participat, pe langa delegatia Ministerului Afacerilor Externe condusa de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor, prefectul Judetului Sibiu, Adela Muntean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, precum si reprezentanti ai broadcasterului oficial al programului Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si ai institutiilor cu responsabilitati in domeniul protectiei si pazei implicate in organizarea evenimentului.

Potrivit MAE, pe agenda discutiilor s-a aflat planul organizatoric al Summitului care prevede, printre altele, gazduirea evenimentelor in sediul Primariei Municipiului Sibiu, dispunerea logistica a infrastructurii in pietele centrale ale orasului, precum si programul cultural care va avea loc in marja reuniunii sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana.

"Romania este in grafic cu calendarul de pregatire privind organizarea Summitului de la Sibiu pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Reuniunea de astazi a demonstrat seriozitatea cu care este tratat acest eveniment major de catre toate institutiile implicate si a fost un bun prilej pentru a clarifica o serie de aspecte organizatorice deja planificate in cadrul intalnirilor anterioare. Un accent important in planul logistic s-a acordat dimensiunii de securitate.

Summitul din 9 mai 2019, dedicat viitorului Uniunii Europene si viitoarei agende strategice a liderilor pentru perioada 2019-2024, va reuni la Sibiu 27 de sefi de stat si de guvern ai statelor membre, 36 de delegatii oficiale, 400 de invitati de rang inalt, circa 900 de jurnalisti si 100 de traducatori", mai arata MAE.