"Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice. (Cap. 1, Art. 1, Legea nr. 35/13 martie 1997).

La mitingul din 10 august s-au folosit grenade cu gaze lacrimogene impotriva protestatarilor pasnici. Nu a contat ca sunt copii, batrani, femei insarcinate. Jandarmeria nu a extras din multime zecile de persoane care instigau la violenta. In schimb, jandarmii au batut persoane pasnice care stateau cu mainile sus. Sunt mii de inregistrari cu actele violente ale acestora si mii de relatari publice ale evenimentelor facute de cei aflati la protest.

In aceste conditii, Avocatul Poporului are obligatia de a declansa o ancheta cu privire la abuzurile comise de Jandarmerie in timpul mitingului.

Conform unei informari ISU Bucuresti 440 de persoane au primit ingrijiri medicale in timpul protestului, iar 65 de persoane au fost transportate la spital", se arata intr-un comunicat.