Potrivit initiatiativei, in acest mod jandarmii vor putea fi indentificati cu usurinta in cazul in care comit abuzuri asupra cetatenilor si vor putea sa raspunda individual pentru actiunile savarsite.

Astfel, Jandarmeria Romana ca institutie va fi exonerata de o pedeapsa colectiva atat de ordin moral din partea societatii, cat si penal si civil din partea autoritatilor competente, mentioneaza USR.



"In urma studierii legislatiei comparate din mai multe state europene a institutiilor cu rol similar Jandarmeriei Romane, am constatat ca, modelul german prin care fiecare politist are atribuit un numar de identificare, poate fi implementat si in legislatia nationala. Consideram ca reformarea statului german, tinand cont de istoricul din al Doilea Razboi Mondial, reprezinta un model de reconstructie democratica si de consolidare a unui sistem institutional care respecta si protejeaza drepturile cetatenilor", a precizat senatorul USR George Dirca, unul dintre initiatorii proiectului.

"Numerele de identificare vor avea regim nepublic si vor fi cunoscute de comandantul fiecarei unitati in parte. In scopul protejarii activitatii specifice jandarmilor, aceste numere atribuite vor fi trecute intr-un registru special si pot fi dinamice periodic sau alocate inaintea fiecarei misiuni pentru ca identitatea agentilor sa nu fie devoalata in timpul misiunilor operative desfasurate in conformitate cu legea 550/2004, ci doar la cererea organelor competente de ancheta in cadrul unor anchete ce privesc modul in care s-au desfasurat actiunile fortelor de ordine", se mai arata in comunicat.