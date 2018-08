Doua fotografii cu jurnalistul Malin Bot care a fost ranit in timpul mitingului violent de vineri au fost postate pe pagina de Facebook a filialei PSD Hunedoara. Cei de la PSD au lasat sa se inteleag ca Bot, care s-a ales cu umarul dislocat, de fapt nu ar fi suferit aceasta accidentare, din moment ce intr-una dintre imagini jurnalistul apare bandajat la umarul stang, iar in cea de-a doua la cel drept, noteaza digi24.ro.

Confuzia provine de la selfie-ul realizat de jurnalist, imaginea intorcandu-se practic.

Reactia politistului Godina nu a intarziat sa apara.

"Cum au gasit ei manipularea si cum au pus ei trei emoticoane de ras cu lacrimi, mandri de spiritul lor de observatie. L-au prins pe Bot ca e pansat cand la o mana, cand la alta. Baieti, cu prima ocazie cand va barbieriti si tineti aparatul in mana dreapta, aruncati un ochi in oglinda. Veti vedea un prost pe care il credeti destept, parand ca tine aparatul in mana stanga. Sa nu spargeti oglinda crezand ca e a lui Soros, asa e efectul oglinzii, de fapt e aceeasi mana si acelasi prost", a scris el pe Facebook.