Intr-un comentariu pe Facebook, Zamfir a scris: "Un mare respect pentru acei jandarmi si macar un glont in cap acelor asa-zise 'mame' care au iesit cu copiii in brate la proteste desi se stia ca nu e un protest pasnic asa cum ar trebui sa fie in democratie. Dar deh nu avem aceeasi definitie pentru «democratie»".



Precum era de asteptat, reactiile nu au intarziat sa apara, astfel ca deputatul USR de Dolj, Adrian Claudiu Prisnel i-a solicitat demisia, potrivit ziare.com.

"«Macar un glont in cap!» Asta le doreste directorul Filarmonicii „Oltenia”, Gabriel Zamfir, mamelor care isi iau copiii la protestele din Piata Victoriei, intr-o postare pe Facebook.

Un limbaj de o violenta socanta, mai ales ca vine din partea unui fost preot. Inca un profitor al puterii PSD-ALDE, care face jocul murdar al stapanilor sai.



Nu este singurul pesedist care afirma ca protestele trebuie reprimate prin violenta, cu tunuri de apa, gaze si chiar gloante. Un consilier al Guvernului Romaniei a indemnat la mitralierea protestarilor.

O astfel de atitudine este de neacceptat! Ii cer directorului Gabriel Zamfir sa prezinte urgent scuze publice, precum si demisia de onoare. O institutie de cultura precum Filarmonica „Oltenia” nu poate fi reprezentata de un asemenea om cu mentalitate de bruta", a scris el pe Facebook.