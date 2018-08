"In ultimul deceniu, nevoile spirituale ale romanilor aflati departe de Tara au determinat Biserica Ortodoxa Romana sa aiba ca prioritate pastorala intarirea comunitatilor romanesti din jurul granitelor tarii si din diaspora romana, o realitate noua care a capatat o amploare nemaiintalnita in istoria poporului roman. In acest sens, Patriarhia Romana a cultivat unitatea si identitatea romanilor prin infiintarea de eparhii, protopopiate si parohii, precum si prin programe sociale, educationale si culturale menite sa raspunda concret solicitarilor venite din partea credinciosilor. Totodata, prin activitatea liturgica si pastoral-sociala a ierarhilor si clericilor ortodocsi romani din strainatate, Biserica Ortodoxa Romana se straduieste sa edifice, deodata cu biserica din suflet, si lacasuri de cult acolo unde exista comunitati romanesti, oferind astfel posibilitatea fiecarui roman crestin ortodox aflat in strainatate sa poata asculta sfintele slujbe in limba materna, sa se poata spovedi si impartasi intr-o biserica romaneasca, pastrand astfel legatura cu Biserica Mama din Tara", afirma patriarhul, in mesajul transmis luni Agerpres.

De asemenea, Patriarhia Romana ajuta financiar, dupa posibilitati, aceste comunitati romanesti, fie direct, fie prin demersurile si recomandarile necesare pe langa Secretariatul de Stat pentru Culte si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.

"In acest context, in data de 17 iulie 2018, la Palatul Patriarhiei a fost semnat Protocolul de colaborare intre Patriarhia Romana si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Acest protocol prevede o serie de proiecte, programe si actiuni care urmaresc sprijinirea comunitatilor romanesti din afara granitelor tarii pentru pastrarea identitatii etnice, culturale si religioase. Eforturile comune in beneficiul comunitatilor romanilor de pretutindeni privesc constructia, reparatia, conservarea si dotarea bisericilor, bibliotecilor si muzeelor, prin renovarea si intretinerea caselor memoriale, a monumentelor istorice si a cimitirelor", precizeaza sursa citata.

"Ne rugam Milostivului Dumnezeu sa daruiasca tuturor romanilor aflati printre straini sanatate si mantuire, pace si fericire, dimpreuna cu bucuria de a-si pastra totdeauna credinta ortodoxa, unitatea de neam si spiritualitatea romaneasca!", ureaza patriarhul.

Patriarhul Daniel a explicat ca atunci cand omul iubeste si iarta se schimba situatiile conflictuale in familie si in societate. „Inceteaza certurile, incep consultarile, sfatuirea cea buna, fapta si cuvantul bun”.

„La fel si in societate, cand oamenii se iarta asa cum Dumnezeu ii iarta pe ei, incepe o noua viata, se umanizeaza societatea. Daca insa oamenii cultiva ura, dezbinarea, vrajba, societatea intra intr-un fel de existenta chinuita, saraca duhovniceste si oamenii se dezumanizeaza, se inraiesc”.

Prima duminica dupa sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului a fost dedicata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in sedinta sa de lucru din 25-26 februarie 2009, tuturor romanilor migranti.