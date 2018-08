"Din cate stiu, la acest moment, arma jandarmeritei nu a fost gasita. Acest aspect face obiectul cercetarilor de catre colegii nostri de la Parchetul Capitalei", a precizat procurorul.

Ionel Corbu a spus ca, pana in prezent, au fost depuse in jur de 30 de plangeri de catre persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor in Piata Victoriei.

De asemenea, procurorul a anuntat ca va fi extinsa urmarirea penala in rem si cu privire la faptul ca cei doi jandarmi agresati de protestatari au fost lasati izolati de colegii lor, scrie Agerpres.

"Urmeaza ca, la acest moment, sa primesc plangerile persoanelor vatamate directionate de catre sectiile de politie, in speta de la Sectia 1 Politie. Sunt in jur de 30 de plangeri la acest moment. Colegii mei procedeaza la audierea persoanelor vatamate. In continuare, o sa solicitam inscrisurile necesare conturarii unei probatiuni corespunzatoare si de la institutiile de resort. Initial, s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva si abuz in serviciu. Urmeaza a fi extinsa si pentru neglijenta in serviciu, dat fiind contextul in care cei doi militari jandarmi au fost lasati izolati de colegii lor (...). La acest moment, pot sa va spun ca s-au solicitat documente care vizeaza modul de organizare a misiunii de asigurare si restabilire a ordinii publice", a aratat procurorul.

Intrebat daca ia in calcul audierea jandarmilor care i-au lovit pe protestatari, Ionel Corbu a spus: "Absolut pe toti cei despre care exista indicii si presupuneri rezonabile ca au actionat in afara indatoririlor de serviciu".

Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei.

Presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat sambata procurorului general, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei, pentru restabilirea ordinii publice, la protestele din fata sediului Guvernului, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.