"Simona Halep este o jucatoare care poate sa depaseasca momente psihologice care ar putea sa doboare si un bivol care nu gandeste ca acela din tribuna sau aceia care au zbierat pe parcursul acestei partide in momente critice acea adunatura de 7 litere cu PSD. Daca as fi fost acolo muream de gat cu ala sau cu aia. Nu va pot descrie ce dezlantuire de furie am avut in mine. Nu stiu ce i-as fi facut individului respectiv suportand toate consecintele legale.

Acel gunoi, gunoiul ala cu ochi se numeste roman. Cred ca au fost vreo doi care zbierau asta. In general au fost niste insi cu voci de alcolisti pe acolo. Unul s-a trezit sa zbiere: bate-o, ma!, cand servea Simona. Saraca a facut semn: termin', domnule, odata!. Dobitocul ala nu isi dadea seama ca Simona era singura deranjata, doar nu Stephens, ca nu stie romaneste", a declarat jurnalistul la un post TV, potrivit realitatea.net.