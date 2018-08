"Stiti cum e sa te intalnesti cu propriul tau copil, transportat pe targa, in stare de inconstienta catre un echipaj SMURD?

Fetele mele erau cu mine la protest. Una dintre ele a inaintat putin, cu o prietena a ei, in dreptul primelor mese de la girafa. Acolo a inhalat gazele imprastiate de fortele de ordine. Si-a pierdut cunostinta.

Noi o pierdusem din vedere si am inceput sa o cautam. Credeam doar ca intarzie un pic mai in fata...

Deodata, am vazut paramedicii care transportau pe targa o adolescenta de 16 ani. Unul dintre voluntarii care transportau targa mi-a strigat: Domnule Alexandrescu, este fata dumneavoastra!



M-am alaturat lor in goana si am urcat in camion. A urmat resuscitarea, cu oxigen si monitorizare a inimii. Multumesc echipei de interventie!

Cum e ca un guvern sa-si gazeze proprii cetateni? Si pe copii! Sa le faca rau ca sa-si asigure linistea?



Au aruncat cu gaze lacrimogene in mijlocul multimii. N-a contat ca erau copii, batrani, oameni bolnavi. Mii de persoane pasnice au fost lovite de nori de gaze, sufocandu-se si lacrimand siroaie.

Este de departe cea mai brutala interventie a Jandarmeriei. Si pentru ce? Pentru ca striga oamenii impotriva Guvernului? Iar noua ne trebuie sa ne ia ambulanta copiii pentru ca au indraznit sa se afle acolo?

Tot ce conteaza pentru mine acum e ca Ioana sa fie in regula. De maine, insa, nu vom lasa lucrurile asa.", a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook.