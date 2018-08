"Impresie actualizata: e limpede ca elementele violente si toti cei care au incercat sa decredibilizeze mesajul corect al celor din strada sunt tocmiti de PSD si Liviu Dragnea! De altfel atata mobilizare a jandarmeriei fara precedent, desi PSD spunea ca va fi un miting fiasco, pare greu de inteles! In plus e evident ca Jandarmeria a reactionat disproportionat, adica au agresat zeci de mii de oameni nevinovati, in loc sa izoleze elementele provocatoare! Sigur ca toti trebuie sa ne punem intrebarea: Cui profita acest lucru?!

Am primit aceasta poza de la cineva din Piata Victoriei! Ochii ii are in lacrimi de la gazele lacrimogene date la ordinul lui Dragnea, care are intoleranta la proteste libere impotriva unui guvern de borfasi!!!!

Respect tuturor care sunt acolo! Condamn personajele care au incercat sa discrediteze protestul.

M-am intors la amiaza cu multi romani in avion, din Italia, multi ziceau ca vin la miting!

In loc de investitii in spitale, scoli, autostrazi...au bagat bani anul asta la maxim in tunuri cu apa, gaze lacrimogene, bastoane si alte obiecte de teroare #respectDiaspora", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.