"Niciuna dintre revendicarile acestor oameni sunt convins ca nu se rezolva cu acte de violenta. Eu, cel putin, nu inteleg modul acesta de manifestare. Colegii mei au fost nevoiti sa foloseasca mijloacele individuale de protectie pentru oprirea si stoparea acestor persoane care au savarsit astfel de acte. Interventia a fost una destul de dificila, pentru ca persoanele respective, grupurile violente, au folosit ca scut oamenii civilizati, care se manifestau pasnic, in sensul ca i-au lasat pe acestia la contact cu noi, iar ei din spate si din interiorul multimii au aruncat cu diverse obiecte si au folosit toate mijloacele astfel incat sa provoace aceasta reactie a fortelor de ordine", a precizat Enache la B1 TV.

El a facut un apel la persoanele care sunt in piata "si care probabil intentioneaza sa vina" sa se delimiteze in mod clar de cei care au provocat violente, sa-i lase pe colegii sai sa intervina si sa extraga persoanele respective, iar participantilor vulnerabili - batrani, persoane care sunt insotite de copii, femei - le-a recomandat sa evite zonele au loc astfel de situatii tensionate, care impun o reactie din partea fortelor de ordine.

Despre cei retinuti pana acum, oficialul Jandarmeriei Bucuresti a spus ca va face o informare clara cand vor fi centralizate datele, scrie Agerpres.



"In acest moment, colegii mei centralizeaza consecintele acelor interventii, pentru ca au fost situatii tensionate in mai multe zone din Piata Victoriei, pe mai multe artere de circulatie, colegii mei au actionat punctual in aceste zone si este nevoie de putin timp pentru a centraliza aceste detalii.Va vom comunica cu exactitate si precizie cifra persoanelor care au fost conduse la sectia de Politie. De asemenea, orice alte detalii si masurile care au fost luate impotriva lor", a afirmat Enache.

El a mai precizat ca cei ridicati sunt "tineri, barbati, oameni in putere".

"In urma consultarii bazelor de date, vom comunica si acest lucru, daca sunt persoane cu antecedente, care au mai provocat astfel de probleme.

Militaru: Mesajele de amenintare cu moartea din spatiul public - cercetate de institutiile statului

Seful Serviciului de comunicare din Jandarmeria Romana, Marius Militaru, a atras atentia ca mesajele raspandite in spatiul virtual de amenintare cu moartea, de varsare de sange la adresa fortelor de ordine vor fi cercetate de institutiile statului roman.

"Vreau sa va spun ca au fost o serie de mesaje colportate, de-a dreptul irationale, in spatiul public. Ele au fost alimentate in mediul virtual si trebuie sa va spunem ca noi avem o preocupare si lucrurile astea nu vor ramane asa. Nu este o amenintare, dar ele vor verificate de institutiile specializate ale statului si noi am strans toate aceste mesaje de amenintare cu moartea, cu varsare de sange la adresa fortelor de ordine, la adresa familiilor noastre", a spus Militaru vineri seara, la Antena 3.