UPDATE 00:15 Doua pistoale ar fi fost furate de protestatari; acest episod nu a fost nici confirmat, dar nici infirmat de Jandarmerie.

,

UPDATE 23:55- Pe strazile adiacente, continua tensiunile cu jandarmii. Oamenii scandeaza "Nu plecam".

UPDATE 23:30- In ciuda interventiei violente, oamenii nu au parasit Piata Victoriei, scandand "Demisia".

UPDATE 23:16- Se intervine in forta in vederea evacuarii pietei. S-au folosit gaze lacrimogene, dar si tunul de apa.



UPDATE 22:55- Peste 200 de persoane au necesitat ingrijiri medicale. Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, informeaza ca fiica sa a fost preluata de SMURD, dupa ce si-a pierdut cunostinta din pricina gazelor lacrimogene.

UPDATE 22:06- S-a redeschis statia de metrou Piata Victoriei. 100.000 de oameni, in Piata Victoriei.

UPDATE 21:50- Pana la aceasta ora, peste 170 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.



UPDATE 21:39- Numarul protestatarilor a depasit 80.000 de oameni. Au fost aruncate si petarde, pe caldirile din zona proiectandu-se "Fara violenta!".

UPDATE 21.09- S-a cantat imnul si s-au aprins lanternele telefoanelor. Jandarmeria Romana informeaza ca in Piata Victoriei si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal. Aproape 60.000 de oameni sunt la aceasta ora in Piata Victoriei.

Oamenii au continuat sa vina in Piata Victoriei. La acest moment sunt peste 50.000 de oameni aici.Jandarmii au intervenit in forta, folosind tunurile cu apa.Piata a devenit neincapatoare si se folosesc din nou gaze lacrimogene. Se arunca cu obiecte in jandarmi si se forteaza gardurile de protectie.Oamenii continua sa se indrepte spre Piata Victoriei, numarul lor ajungand la aproape 30.000. Statia de metrou de la Piata Victoriei a fost inchisa.ISU Bucuresti informeaza ca a oferit asistenta medicala pentru 40 de persoane; de asemenea, un alt jandarm a necesitat ingrijiri.Numarul protestatarilor creste de la minut la minut, ajungand la peste 20.000. Mii de oameni au iesit si in orase din tara precum Bistrita, Iasi, Sibiu, Brasov.Numarul protestantilor a ajuns la aproape 15.000 de oameni. Noi momente tensionate. Numarul jandarmilor este suplimentat in permanenta, fiind adus inclusiv un tun cu apa. O persoana a fost intoxixata cu gaz lacrimogen, fiind preluata de ambulanta.

UPDATE 18:42 Au loc noi incidente violente intre protestatari si jandarmi, manifestantii aruncand cu diverse obiecte in fortele de ordine. Jandarmii au ripostat cu gaze lacrimogene. O persoana este imobilizata la acest moment.

Jandarmii primesc intariri. Efectivele fortelor de ordine sunt din ce mai multe, insa si oameni vin din ce in ce mai multi.

UPDATE 18:26 Conform hotnews.ro, dupa cateva ore de protest si in ciuda incidentelor, numarul manifestantilor a ajuns la aproape 10.000.



UPDATE: Potrivit Digi24, 36 de oameni au avut voie de ingrijiri medicale dupa ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene.

UPDATE: In urma violentelor, un jandarm a fost ranit si a fost transportat la spital. De asemenea, 7 protestatari au avut nevoie de ingrijiri medicale.



UPDATE: Reprezentanții Jandarmeriei București precizează că forțele de ordine au folosit spray-urile cu piper din dotare în momentul în care protestatarii din Piața Victoriei au început să arunce în agenți cu obiecte contondente. Aceștia mai spun că nu s-a dat un ordin pentru spray-uri.

UPDATE: Jandarmii folosesc din nou gazele lacrimogene. Oamenii le cer forțelor de ordine să renunțe la acest lucru și scandează „Jandarmeria apără hoția!”, potrivit Digi24. Numarul celor din Piata Victoriei a depasit 2.000.



UPDATE: Numarul protestatarilor incepe sa creasca. Bulevardele Kiseleff si Aviatorilor au fost blocate. Protestatarii au incercat sa forteze cordonul de jandarmi si au ajuns in gata Guvernului. Ei au fost indepartati de catre jandarmi cu gaze lacrimogene.





UPDATE 15:00 - Peste 1.000 de oameni sunt in acest moment in Piata Victoriei. Din cauza caldurii, protestatarii se retrag la umbra, dar revin apoi in fata Guvernului.



In Piata Victoriei se afla, la aceasta ora, peste 200 de persoane, intre ei fiind inclusiv romani veniti de la Chicago, care cer demisia Guvernului si alegeri anticipate.

De asemenea, in piata sunt si persoane venite din alte judete, iar soferii care trec prin zona claxoneaza in semn de solidaritate.

"Vreau demisia Guvernului, Parlamentul sa cada, alegeri anticipate. (...) Vrem penali in puscarie, vrem o tara libera, fara coruptie", a spus o femeie venita din Constanta.

Oamenii au pancarte cu mesaje precum "PSD, ciuma rosie", "Din Timis, alaturi de diaspora", "Jos coruptia", "Va vedem", "Dorohoiu nu va vrea", "Fara penali in functii publice", sufla in vuvuzele si scandeaza "Demisia" si "Penalii".

Unii dintre ei au ajuns inca Bucuresti inca din timpul noptii, venind in coloane de masini.