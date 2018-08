"Noi pastram capacitatea de interventie in Bucuresti si pentru miting aducem un numar de echipaje suplimentare din cateva judete din jur care asigure zona mitingului. Aceasta este o procedura care s-a facut si cu prilejul altor mitinguri, nu este o premiera. Aceasta este procedura obisnuita a noastra, aplicam exact ce am facut si in alte dati", a spus Arafat, citat de realitatea.net.

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca nu s-a facut o pregatire speciala pentru mitingul de vineri.