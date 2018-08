"In primul rand, nu sunt de acord cu cei care demonizeaza diaspora, cu cei care pun etichete jignitoare. In al doilea rand, sa nu uitam ca noi, ca popor, traim bine si datorita romanilor plecati din tara in urma cu 10-15 ani. Romanii din afara granitelor tarii au trimis acasa, doar in ultimii zece ani, peste 55 miliarde euro,de doua ori mai mult decat valoarea investitiilor straine directe. Altfel spus, „capsunarul” roman este cel mai mare investitor al Romaniei.

In afara au plecat oameni tineri si harnici, oameni curajosi si cu initiativa. Trantorii au ramas in tara. Traiesc din ajutoare sociale, platite cu prea multa generozitate de statul roman din impozitele celor care muncesc si creeaza plus valoare. Avem aproape 4 milioane de romani care muncesc si traiesc in afara granitelor tarii. In originala noastra democratie si interminabila tranzitie spre economia de piata, peste noapte s-au trezit someri. Fabricile, uzinele, combinatele unde lucrau au fost falimentate pentru a face loc multinationalelor si mall-urilor. Romania a cunoscut cel mai agresiv proces de dezindustrializare. In ’89, aveam 8,1milioane de salariati, acum avem 4,9. In acest context economic si social nefavorabil, milioane de romani au fost constransi sa ia calea pribegiei. (...)

Azi in Piata Victoriei se vor strange in jur de 100.000 de romani. Imi doresc sa fie o manifestatie pasnica, insa ma tem ca vor fi si persoane care vor compromite imaginea si onorabilitatea diasporei romanesti. Vor fi multi infiltrati, acoperiti si manipulati, care, prin comportamentul lor, instigarea la acte de violenta, vandalism, schimbarea prin forta a Guvernului si a ordinii constitutionale, vor anatemiza diaspora romaneasca", sustine Remus Borza in legatura cu mitingul care va avea loc vineri.