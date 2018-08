Dan Tudorache spune ca, din punctului lui de vedere ca primar, si nu ca membru PSD, este pregatit sa ii primeasca pe manifestanti in Piata Victoriei. Acesta spune ca se va ingriji de siguranta cetatenilor, asigurandu-se ca in zona vor exista doua ambulante ce vor fi gata sa intervina in caz de nevoie.

De asemenea, primarul spune ca ii asteapta pe cetateni si ca atata timp cat vor fi pasnici nu vor exista probleme.

"Ii asteptam, care vor sa vina. Cat timp vor fi pasnici, pot veni la miting, fara nicio problema", a declarat Tudorache, potrivit Digi24.