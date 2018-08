Unul din cei trei muncitori care se afla sub malul de pamant a fost scos la suprafata fara viata, de catre pompieri. Ceilalti doi muncitori scosi de sub pamant sunt constienti si doar unul dintre ei are traumatism toracic si costal, fiind preluat de un echipaj SMURD, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu.

“Una dintre victime a fost scoasa, este constienta si primeste ingrijiri medicale de urgenta de la echipajul SMURD cu medic, o alta victima prezinta traumatisme la membrele inferioare si nu are nevoie de ingrijiri medicale, iar a treia victima a fost prinsa de malul surpat. Se intervine pentru scoaterea victimei de sub pamant, cu doua buldoexcavatoare si mijloace de interventie specifice din cadrul containerului multirisc al ISU Sibiu. De asemenea, la fata locului se intervine cu un echipaj de descarcerare, o ambulanta SMURD, o ambulanta de la Serviciul de Ambulanta Judetean si alte echipaje din cadrul punctului de lucru Avrig”, a precizat Ramona Nistor, de la ISU Sibiu, potrivit stirileprotv.ro.

Potrivit sursei citate, unul dintre barbatii scosi de sub pamant este un tanar de 24 de ani cu traumatism toracic si costal, iar celalalt are 29 de ani si nu necesita transport la spital.