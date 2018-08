Procesul de obtinere a certificarii managementului forestier in sistem international a fost unul complex, ce a presupus mai multe misiuni de audit a specialistilor unui organism de certificare forestiera din Marea Britanie. Acestia au verificat, in teren, respectarea criteriilor si standardelor managementului durabil al padurilor de stat administrate de Romsilva.

In urma cu trei luni, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a obtinut recertificarea managementului forestier in sistem international pentru alte 2,34 milioane de hectare, valabila pe cinci ani.

In acest moment, in urma obtinerii acestui ultim certificat, 2,471.053 de hectare, adica 78,6% din padurile de stat administrate de Romsilva, sunt certificate la standarde internationale.

Certificarea managementului forestier la standarde internationale reprezinta garantia ca padurile administrate sunt gestionate durabil, conform celor mai stricte standarde si norme din silvicultura. De asemenea, certificarea ofera siguranta ca lemnul are o provenienta certa si legala.

Potrivit unui comunicat remis 9am, primele demersuri pentru certificarea managementului forestier la standarde internationale au fost initiate de Romsilva in urma cu 18 ani, suprafata padurilor certificate crescand, in timp, de la 1 milion de hectare in anul 2004, la 2,47 milioane de hectare in prezent.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare de paduri proprietatea publica a statului si 22 de parcuri nationale si naturale cu o suprafata de aproximativ 850 de mii de hectare.