Tanara locuia alaturi de familia ei in Italia si disparut de acasa, in mod misterios, la mijlocul saptamanii trecute. Desi prietenii si familia au cautat-o zile la rand prin tot orasul, dar si in imprejurimi, au postat mesaje pe Facebook si pe WhatsApp, eforturile lor au fost in zadar.

In urma cu cateva zile, fata a fost gasita intr-o cladire abandonata din apropierea caii ferate, unde si-a pus capat zilelor dupa o deceptie in dragoste.

In locul in care adolescenta si-a pus capat zilelor, autoritatile au gasit doua scrisori, una in limba romana si alta in italiana, in care fata isi cerea scuzei celei mai bune prietene si iubitului, informeaza Libertatea.