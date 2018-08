Momentul socant a fost filmat de prietenii tanarului care nu au realizat ca acesta are nevoie de ajutor. Pe fundal pe poate auzi cum acestia rad, in timp ce baiatul se zbate in apa.

Dupa cateva secunde, unul dintre cei aflati pe mal intra in apa pentru a-l scoate insa, din pacate, a fost prea tarziu. Daniel a disparut sub apa, trupul lui fiind scos, dupa 40 de minute, de scafandri.

Medicii nu au putut decat sa constate decesul.