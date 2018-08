"In cadrul sedintei Comisiei de avizare a cererilor de organizare si desfasurarea a adunarilor publice, au fost discutate, printre alte solicitari, doua cereri de organizare a unui miting, in Piata Victoriei, pe data de 10 august.

Prima notificare a fost formulata de dl Baban-Neacsu Alexandru Dan, reprezentat de domnii Cristian Mihail Dide si Tudor Carstoiu, si instiinteza Municipalitatea cu privire la organizarea, in data de 10 august, incepand cu ora 19.00, in Piata Victoriei, a unei adunari publice. Prin aceeasi notificare se solicitata Primariei Municipiului Bucuresti sa asigure „toate conditiile necesare pentru desfasurarea pasnica a adunarii precum si siguranta si securitatea participantilor”.

Cea de a doua notificare apartine Scolii Romano-Bizantine Ortodoxe care aduce la cunostinta Primariei Municipiului Bucuresti organizarea unui miting, cu 1.8 milioane de participanti, care urma sa inceapa in fata primariilor de sector. Ulterior, coloana de manifestanti urma sa se deplaseze catre Piata Victoriei si Piata Constitutiei. Facem precizarea ca reprezentantii Scolii Romano-Bizantine Ortodoxe au renuntat astazi la aceasta cerere.

In ceea ce priveste decizia anumitor organizatori de adunari publice de a formula notificari catre autoritatile publice in vedere organizarii acestor evenimente, subliniem faptul ca aceasta posibilitate NU este prevazuta in Legea 60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, nu are nici o acoperire juridica, aceasta fiind nula din punct de vedere legal.

Primaria Municipiului Bucuresti reaminteste faptul ca, potrivit Legii 60/1991, organizatorul unei adunari publice are obligatia sa ia legatura, cu cateva zile inaintea evenimentului, cu Politia Capitalei, Brigada Rutiera, Politia Locala a Municipiului, Jandarmeria, IGSU, Serviciul de Ambulanta, pentru a stabili concret, impreuna cu autoritatile, detaliile tehnice legate de organizarea mitingului, in deplina siguranta pentru participanti, cat si pentru bucurestenii care se vor afla in acel perimetru sau in zonele adiacente", se arata intr-un comunicat al PMB.