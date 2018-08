Aflata la Iasi pentru a lua parte la seminarul "Israel, mai mult decat inovatie in irigatii", reprezentanta statului Israelul a apreciat ca exprimarea ministrului Agriculturii a fost una "nefericita".

"Cred ca utilizarea terminologiei legate de Holocaust, in general, si de Auschwitz, in particular, este dezastruoasa, pentru ca minimalizeaza atrocitatile Holocaustului. Pot intelege aceasta scapare a ministrului, care a incercat sa exprime ceva oribil despre ce se intampla, dar nu trebuia sa foloseasca aceasta metafora. Ne-a rugat sa intelegem, iar cazul este inchis", a declarat Tamar Samash.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat pe 24 iulie la un post de televiziune, explicand masurile care se iau pentru a izola focarul de pesta porcina africana de la Carniprod Tulcea, unde trebuieau sacrificate 45.000 de animale: "Singura metoda este sacrificarea. Porcii toti se incinereaza (...), e o munca extraordinara, acolo este ca la Auschwitz".

Ambasada Statului Israel a transmis ulterior, printr-un comunicat de presa, ca isi exprima "consternarea" si "dezamagirea" fata de afirmatiile ministrului Agriculturii, "care a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovati in lagarul de la Auschwitz", scrie Agerpres.



"Speram, totusi, ca o astfel de asociere a fost facuta de ministrul Daea din pricina lipsei de informare aprofundata asupra a ceea ce inseamna Holocaustul si Auschwitz, fara intentia de a dezonora memoria milioanelor de victime. Holocaustul, o tragedie condamnata de Romania, care s-a soldat cu moartea a sase milioane de evrei, nu trebuie niciodata uitat, trivializat sau minimalizat", subliniaza reprezentanta diplomatica in comunicat.