"La data de 8 august , aproape 10.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 4.218 patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 292 de aparate radar. Politistii au organizat 260 de actiuni si au intervenit la 3.171 de evenimente, dintre care 2.670 au fost sesizate prin apel 112", se arata intr-un comunicat IGPR.

in urma acestor interventii autoritatile au constatat 876 de infractiuni, 122 de persoane fiind surprinse in flagrant delict. In egala masura, s-au depistat 22 de persoane urmarite national sau international, in cauzele instrumentate fiind dispuse 55 de masuri preventive.

S-au aplicat 9.761 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 3.100.000 de lei pentru toate neregulile constatate.



"Politistii rutieri au desfasurat activitati pentru cresterea sigurantei in trafic, fiind constatate 100 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Au fost retinute 496 de permise de conducere si au fost retrase 173 de certificate de inmatriculare", mai mentioneaza sursa citata.