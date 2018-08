"Recomandam tuturor sa se delimiteze cu fermitate de acest tip de afirmatii care nu fac decat sa creasca riscul radicalizarii la adresa fortelor de ordine, cu scopul de a obtine o reactie", a spus Militaru, intr-o conferinta de presa, la sediul Jandarmeriei Romane.

"Am vazut si citit amenintari cu moartea, varsare de sange la adresa jandarmilor care ar urma sa asigure buna desfasurare a protestului. Vreau sa va asigur, si cand spun acest lucru am mandatul institutional, ca autoritatile nu vor tolera astfel de atitudini si nu vor sta impasibile in fata unor astfel de manifestari care sunt in afara cadrului legal. De asemenea, nu vom tolera niciun fel de subordonare civica, de actiuni violente, care urmaresc destabilizarea sociala sau ordinii de drept si a ordinii constitutionale.

Este foarte important sa intelegem ca Jandarmeria Romana nu se confrunta cu cetatenii sau cu participantii la o adunare publica. Rolul nostru este de a asigura ordinea de drept, de a asigura siguranta participantilor si a celor care vor sa manifeste, adoptand un anumit mod, dar si al celorlalti care nu au legatura cu protestul. Recomandam tuturor sa se delimiteze cu fermitate de acest tip de atitudini care nu sunt altceva decat incitari menite sa creasca riscul radicalizarii impotriva fortelor de ordine, cu intentia de a obtine o reactie. Acesta este mesajul nostru principal - sa ne exprimam cu totii, asa cum spune Constitutia, la aricolul 39, la intrunirea si la libertatea de intrunire, dar intr-un mod pasnic”, a explicat Militaru.

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a subliniat ca jandarmii nu sunt "trupe trupe in serviciul nimanui”, ci vin in sprijinul cetatenilor, asigurand un serviciu public, in conditiile in care de-a lungul timpului Jandarmeria a asigurat la mii de adunari publice protectia participantilor care au manifestat pasnic, fara violenta, scrie News.ro.

"De-a lungul timpului, pe parcursul a zeci, sute, poate chiar mii de adunari publice, Jandarmeria Romana a asigurat intotdeauna protectia participantilor care au ales sa-si manifeste acest drept in mod pasnic si fara gandul la violenta. Vom face in continuare acest lucru cu profesionalism, cu moderatie si cu respectarea principiului legalitatii. (...) Nu in ultimul rand, vreau sa va reamintesc ca Jandarmeria Romana, prin statutul sau, prin legea sa este o institutie exhidistanta politic. Nu are legatura cu acest spectru, nu suntem trupe pretoriene in serviciul nimanui, tocmai de aceea noi suntem in sprijinul cetateanului si furnizam un serviciu public”, a subliniat Marius Militaru.