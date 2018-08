„In contextul european marcat de numeroase provocari si schimbari, eforturile noastre trebuie indreptate catre construirea unui viitor solid si durabil pentru generatiile viitoare. Din aceasta perspectiva, dar si a faptului ca in anul 2019 vom celebra 30 de ani de la semnarea Conventiei privind Drepturile Copilului, am considerat ca implicarea copiilor si tinerilor in procesul de pregatire si exercitare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este esentiala, iar Romania a introdus deja printre tematicile de interes ale mandatului problematica drepturilor copilului, educatia timpurie si accesul la oportunitati egale pentru grupurile vulnerabile, cresterea adaptabilitatii tinerilor la provocarile pietei muncii viitorului sau promovarea parteneriatelor intre institutiile publice si mediul asociativ, cu scopul dezvoltarii tinerilor ca parteneri de creare a politicilor publice“, a declarat Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Potrivit unui comunicat remis 9am, rezultatele sondajului dezvoltat de UNICEF si Eurochild pentru copiii si tinerii de pe continentul european vor sta la baza discutiilor ce vor avea loc in plenul Parlamentului European cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului, pe 20 noiembrie 2018, dar si a altor intalniri la nivel inalt.



„In Uniunea Europeana, 1 din 5 cetateni este copil sau tanar. Este esential ca la dezbaterile care definesc viitorul Europei sa participe copiii si tinerii. Ideile lor ar trebui sa contribuie la viitoarele politici europene care sa le asigure accesul egal la educatie, sanatate, integrarea pe piata fortei de munca si o implicare activa in deciziile care le influenteaza viata. In contextul preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Guvernul Romaniei are oportunitatea unica de a promova la nivel european participarea copiilor“, a subliniat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF in Romania.

Copiii si tinerii din Uniunea Europeana si nu numai, cu varsta intre 0 si 30 de ani, sunt invitati sa raspunda la intrebari pe teme diverse despre scoala, societate, viata de familie, preocupari si sperante, cat si despre viziunile lor asupra viitorului Europei. Sondajul a fost creat de catre experti in drepturile copilului si testat cu copiii prin intermediul focus grupurilor.

Completarea lui dureaza sapte minute. Nu exista raspunsuri gresite. Sondajul este deschis pana la 21 septembrie 2018. Copiii il pot completa in limba romana AICI si in alte 26 de limbi AICI.

In noiembrie 2017, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a angajat sa gazduiasca in plenul institutiei pe care o conduce un eveniment anual prin care este analizata activitatea acesteia in ceea ce priveste promovarea drepturilor copilului. Ca urmare a acestui angajament, la 20 noiembrie 2018, presedintele Parlamentului European va gazdui prima sesiune plenara la care participa o delegatie de aproximativ 400 de copii si tineri. Rezultatele sondajului „Europa pe care si-o doresc copiii“ / „The Europe Kids Want“ vor constitui baza discutiilor la acest eveniment la nivel inalt. Sondajul este sustinut de organizatiile din cadrul Grupului de Actiune pentru Drepturile Copilului.