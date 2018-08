"Recomandam tuturor sa se delimiteze cu fermitate de acest tip de afirmatii care nu fac decat sa creasca riscul radicalizarii la adresa fortelor de ordine, cu scopul de a obtine o reactie", a spus Militaru, intr-o conferinta de presa, la sediul Jandarmeriei Romane, potrivit stirileprotv.ro.

La randul sau, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a cerut participantilor sa nu impiedice fortele de ordine sa isi exercite activitatea, in situatia in care acestia vor interveni in cazul unor violente.

De asemenea, Jandarmeria Romana transmite ca nu va accepta niciun fel de insubordonare civica sau actiuni care urmaresc destabilizarea sociala, iar toti cei care vor lansa mesaje de instigare vor raspunde si vor avea consecintele prevaute de lege

"E foarte important de spus ca Jandarmeria nu se confrunta cu cetatenii, participatii la protest, si de asemenea este o institutie echidistnata politic, suntem in sprijinul cetateanului si furnizam un serviciu public.

In situatia in care un jandarm identifica o persoana care incalca legea, trebuie sa fie sanctionata. Cand jandarmul actioneaza punctual, in jurul celui care a incalat legea se aduna altii care incearca sa-l scape pe acela. Jandarmii sunt loviti, muscati, etc. nu ne facem singuri dreptate, jandarmii se afla in exercitarea atributiilor de serviciu si trebuie sa sanctioneze comportamentele antisocial".