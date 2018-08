"Demersul Avocatului Poporului vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor.

Avocatul Poporului a fost sesizat si, totodata, a luat cunostinta din mass-media cu privire la faptul ca, in data de 30 iulie 2018, conducatorul unui autovehicul cu numere de inmatriculare ofensatoare a fost retinut si condus la sediul Brigazii Rutiere de Politie, fiind insotit de fiul sau in varsta de 8 ani. Astfel, minorul a fost nevoit sa petreaca mai multe ore in sediul Brigazii Rutiere de Politie si chiar sa asiste la audierea tatalui sau", se arata intr-un comunicat.

Astfel, Avocatul Poporului a cerut Brigazii de Politie Rutiera sa comunice in ce masura poate institutia sa asigure in astfel de situatii asistenta psihologica, hrana si apa, precum si un mediu propice pentru minori, in timp ce apartinatorii sunt in incinta, noteaza stirileprotv.ro.