Evenimentul va avea loc la sediul USR, din Bulevardul Aviatorilor Nr. 9, unde peste 50 de membri ai USR Diaspora vor prezenta activitatea filialei si perspectivele de viitor ale acesteia. De asemenea, in cele trei zile, senatorul USR de Diaspora Radu Mihail va sustine mai multe ateliere de dezbateri si audiente cu cetatenii.

"Oamenii din Diaspora au o perspectiva diferita asupra Romaniei. Majoritatea dintre ei au pastrat legaturi stranse cu tara, unde au familii sau prieteni, si le pasa de evolutia Romaniei. In acelasi timp au experienta vietii in alte societati. Aceasta experienta genereaza exigente normale vizavi de statul roman a carui performanta o vor cel putin la nivelul tarilor in care traiesc. Aceasta experienta le permite sa aiba si idei de imbunatatire a functionarii Romaniei din toate punctele de vedere. Consider ca aceste idei precum si preocuparile lor in general sunt utile. Noi in USR vrem sa-i ascultam si sa tinem cont de cerintele lor in dezvoltarea proiectelor legislative si a programului de guvernare", a declarat Radu Mihail, senator USR Diaspora, potrivit unui comunicat.

USR transmite sprijinul sau pentru miilor de diasporeni care vor protesta pe data de 10 august in Bucuresti. Romanii sunt cetatenii europeni cu cea mai mare incredere in UE, dar sunt condusi de lideri cu evidente derapaje anti-occidentale, iar USR se alatura celor care pe buna dreptate vor mai mult de la politicienii care reprezinta Romania in fata familiei europene.

"Membrii USR Diaspora vor fi la protestul din Piata Victoriei. Venim o data pe an in Romania si este dreptul nostru sa protestam fata de actiunile iresponsabile ale coalitiei de guvernare PSD-ALDE luate in privinta subrezirii justitiei. Romanii din diaspora trimit anual acasa peste 5 miliarde de dolari, si cu toate acestea partidul de la guvernare ne ignora complet. Suntem tinuti la periferia intereselor lor, PSD-ALDE umileste diaspora doar pentru ca nu este o masa de manevra. Vom fi in strada sa ne facem vocea auzita si sa transmitem mesajul initiativei Fara Penali in functii publice in fata Guvernului", a precizat Andrei Corbu, vicepresedinte USR Diaspora.

Tot in contextul protestului anuntat pe 10 august din Piata Victoriei, filialele USR din Moldova vor organiza un mars intitulat “Pentru Moldova Europeana” care va trece prin orase precum Botosani, Iasi, Vaslui, Barlad, Tecuci, Focsani, Buzau, cu destinatia finala Bucuresti. Membrii USR vor purta cel mai mare steag al Uniunii Europene din Romania de-a lungul traseului pentru a retransmite sustinerea partidului pentru un parcurs european al Romaniei si pentru utilizarea fondurilor europene pentru a reduce decalajele dintre Moldova si celelalte regiuni ale tarii.